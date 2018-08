Aitana ha aprovechado las redes sociales para mandar un emocionante mensaje al chico con el que protagonizó el romance de Operación Triunfo 2017

Luis Cepeda está de enhorabuena. Ha cumplido 29 años en la cresta de la ola, tanto en lo profesional como en lo personal. Su paso por Operación Triunfo no pudo ser más fructífero para el gallego, primero porque le ha permitido dar a conocer su música a nivel nacional y segundo porque ahí conoció a su gran amor, Aitana Ocaña. Su relación fue una de las claves del concurso musical, sus idas y venidas, las respectivas parejas que ambos tenían fuera de la Academia, los continuos guiños de Cepeda en redes sociales a su amada… Todo acabó por estallar tras ese beso que confirmaba lo que sus fans estaban esperando: Aitana y Cepeda estaban juntos. Por su cumpleaños Aitana no ha querido perderse la oportunidad de felicitar públicamente a su chico con un dulce mensaje: “No hay nada que demostrar porque tú ya sabes todo”.

La joven, que apenas hace días publicó un remix de ‘Lo Malo’ (la famosísima canción con la que triunfó en OT 2017), ha relatado la historia de la fotografía con la que ha felicitado a Cepeda. “La primera foto que vi al salir de la academia fue esta, aunque no recuerdo bien quien me la enseñó. Hace un tiempo que considero que demostrar cosas por redes sociales, no sirve de nada, sirve la realidad y el día a día… Y en una red social, se enseña la realidad que uno quiere”, escribió Aitana. Una publicación en Instagram en la que ha desactivado los comentarios para darle más intimidad a su felicitación. “Feliz cumpleaños Luis, gracias por compartir tantos momentos 💙”, finalizó.

Un verano de ensueño… y reivindicaciones

Aitana se lo ha estado pasando en grande durante el verano. A su gira de Operación Triunfo hay que sumar su single ‘Teléfono’ y sus escapadas a la playa disfrutando del mar con amigos. Dicha escapadita acabó por provocar una reivindicación de Aitana por un supuesto topless que ni siquiera llegó a realizar. A ver quién puede parar a la catalana.