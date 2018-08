Jorge y Miri (Masterchef) rompen su romance: “Adiós, princesa”

Su relación fue tan mediática y pública como intensa, de la misma manera, Jorge ha expuesto su ruptura

Fueron los protagonistas de la quinta edición de Masterchef. Jorge Brazález y Miri Pérez cautivaron a la audiencia con su complicidad y su química en pantalla. Lo que empezó entre fogones, cuchillos y despensa acabó por convertirse en una relación consolidada. Fuera del programa culinario, la pareja se abrió públicamente a sus seguidores a través de un vídeo en Youtube que confirmaba el secreto a voces de su amor. De manera pública, tal y como vivieron su relación, Jorge ha querido comunicar el fin de esta. “Podría decir que es cosa nuestra, pero si habéis sido testigos de nuestra relación desde el principio, me parece honesto y necesario compartir también un momento complicado”, empezó el texto el ex concursante.

“Miriam y yo hemos visto necesario distanciarnos un poco. Olvidaros de qué somos o qué seremos. No hacen falta etiquetas”, escribió Jorge haciendo pública la ruptura de la pareja más mediática de todas las ediciones de Masterchef. Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, tristes por la decisión tomada por la pareja. La fotografía, ellos dos abrazados en un sofá con Jorge mirando a la cámara con el rostro melancólico, ha dado mucho que habla entre sus seguidores. “Ohhh, lo siento mucho preciosos, espero que os recuperéis pronto”, escribía uno de ellos resumiendo el sentir general de los fans de la pareja.

“Mi amor perdona si no te ha gustado leer esto, pero creo que es lo justo, para con todos. Momentos difíciles, se ruega respeto”, pidió Jorge a sus fans. Para luego, añadir una despedida a la altura de su relación. “Adiós Princesa”. Por su parte, no se conocen noticias de Miri, que no ha comunicado nada a diferencia de la que ya es su ex pareja. Sus seguidores cruzan los dedos esperando que esto no sea el final definitivo.