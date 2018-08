Alba Carrillo da un paso atrás y se disculpa tras abandonar su puesto de trabajo

Alba ha pedido perdón a través de Instagram

“Pido perdón a la audiencia si les he ofendido levantándome de mi silla”, así comienza su disculpa Alba Carrillo tras el incómodo momento que ha protagonizado en ‘Ya es mediodía’. La exmodelo, que se incorporó hace menos de dos semanas al programa de la sobremesa de Telecinco, decidió abandonar este jueves el plató frente al asombro de sus compañeros y de la presentadora Sonsoles Ónega.

Dos fueron los temas que incomodaron a la exmujer de Feliciano López: El ‘ataque’ que le dedicaba Laura Matamoros y su conflicto con Pelayo Díaz y Fiona Ferrer. Carrillo se sintió acorralada por los temas que se trataban en la mesa y ni corta ni perezosa se levantó de la silla y abandonó su puesto de trabajo. Sonsoles Ónega se disculpaba ante su audiencia por lo acontecido y una de las tertulianas salía de plató para hacer recapacitar a Alba, una estampa que puso en un aprieto al equipo de ‘Ya es mediodía’.

Horas después a este episodio ha sido la propia Alba Carrillo ha pedido disculpas desde su perfil de Instagram por su desafortunado comportamiento. “No era mi intención , lo único que pretendía era no llorar, de nuevo, en público. Mucha gente me escribe diciéndome que mi humor y mi sonrisa les dan ánimos y alegría y eso es lo que quiero transmitir”, explicaba la última colaboradora del espacio de Telecinco que añadía: “Muchas veces estoy triste pero se que hay muchas personas que me ven y quieren apoyarse en mi sonrisa porque lo están pasando mal. Con la mayor de mis sonrisas os pido disculpas. Eso es lo que os merecéis recibir, alegría y buena energía”.

Con una gran sonrisa y palabras de agradecimiento la finalista de ‘Supermodelo 2007’ ha querido pedir perdón a su público, unas disculpas que también habrá recibido el equipo de ‘Ya es mediodía’ que han vivido este jueves uno de sus momentos más tensos y en pleno directo.