Las pistas que Kiko Matamoros dejó sobre su ruptura con Makoke

La pareja ha puesto fin a una relación de 20 años. En los últimos días, Kiko Matamoros ha dejado caer frases sobre la soledad y el dolor

La tranquilidad se rompió al conocer que Kiko Matamoros y Makoke, una de las parejas más estables del mundo del corazón, habían puesto fin a su relación de 20 años. Casados desde el 2016, la pareja ha roto justo antes de que se cumplieran dos años de darse el “sí, quiero”. Según publicó la revista ‘Lecturas’, Kiko Matamoros abandonó la casa familiar durante la pasada semana del 14 de agosto. Una fecha que coincidía con el aniversario del inicio de su relación. El desgaste de la pareja, unido a los momentos de tensión que Kiko Matamoros ha vivido en los últimos tiempos a consecuencia de su crudo enfrentamiento con su hijo, Diego Matamoros, son los principales motivos de su ruptura. Desde el 4 de agosto el matrimonio no coincide en un acto público y, dos días después, Makoke decidió no acudir a un bolo al que debía acudir la pareja. Únicamente apareció Kiko. El televisivo ex representante ha dejado pistas del difícil momento personal que atraviesa a través de su Instagram. “El dolor es parte de nuestras vidas”, escribió Matamoros junto a una foto con un semblante serio y alicaído.

La imagen, subida dos días atrás, el 20 de agosto, cobra un nuevo significado tras conocerse su ruptura con Makoke. Así lo han entendido algunos de sus seguidores que no han dudado en apoyarle. “Ahora entiendo el por qué de la frase… Suerte en esta nueva etapa de tu vida”, escribió uno de ellos. De hecho, la faceta solitaria ha estado presente en la red social de Kiko Matamoros desde hace días. El propio 10 de agosto, escribió una cita del novelista Joseph Conrad: “Vivimos como soñamos, solos”. Una frase que se interpretó en relación a la crisis que vive con su hijo Diego y que les llevó a protagonizar un durísimo enfrentamiento en los platós, pese a no verse frente a frente. Ahora, de la cita se pueden extraer matices sobre el momento personal que vivía.

Makoke, que según la revista llevó la voz cantante de la ruptura, no ha dejado ninguna pista en sus redes sociales que hicieran pensar en una mala racha con Kiko Matamoros. Diferentes posados veraniegos destacan entre sus últimos post. Además, los días que pasó junto a su hija Anita Matamoros en la playa cobran ahora mayor importancia. La única hija de la relación es una de las más afectadas por el fin del matrimonio, aunque de momento Anita no se ha pronunciado en sus redes, donde suele relatar su día a día.