Julio Benítez, “bendito entre todas las mujeres” de la vida de su hermano

El torero ha celebrado su 33 cumpleaños junto a la familia del torero Manuel Díaz 'El Cordobés'

Acaba de cumplir los 33 años y parece que tanto a nivel físico, como emocional, Julio Benítez está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. El hijo de Manuel Benítez ‘El Cordobés’ está disfrutando de un verano de ensueño en Marbella junto a la familia que su padre se empeña en seguir apartando. A pesar de ello, Julio cada vez está más integrado en la vida de su hermano, Manuel Díaz, en quien ha encontrado un verdadero apoyo en sus momentos más bajos, como el accidente que le apartó de las plazas el verano pasado.

Pero, según parece, no solo ‘El Cordobés’ jr. ha acogido con los brazos abiertos a Julio Benítez, sino que las mujeres más importantes en la vida de Manuel Díaz también le han abrazado como al ‘niño bonito’ del clan. La verdad es que razones no les faltan, y es que, además de su natural simpatía y arrebatadora sonrisa, Julio puede presumir también de un trabajado físico que no ha pasado desapercibido a nadie.

Su sobrina, Alba Díaz, ha sido la última en compartir en sus redes sociales una imagen digna de un anuncio veraniego de perfume. Ambos aparecen tumbados en el yate con el que surcan las aguas de Marbella, mientras lucen unos auténticos cuerpos diez. Los piropos se suceden entre los comentarios de los seguidores de la influencer, entre los que no falta uno de la propia madre de Alba, Vicky Martín Berrocal, quien ha escrito: “Qué guapos sois todos!! 😜♥️”.

No solo la hija y la exmujer de Manuel Díaz han mostrado su aprecio por el atractivo Julio Benítez, sino que también su actual esposa, Virginia Troconis le ha elevado a los altares.

“Bendito seas entre todas las mujeres♥️♥️♥️” escribía la esposa de Manuel Díaz en su cuenta de Instagram, acompañando a una imagen en la que Julio Benítez aparece rodeado por cinco féminas, con la propia Virginia Troconis incluida.

Lo que está claro es que, a pesar de la férrea resistencia de Manuel Benítez a curar las heridas del pasado y unir a su familia, los dos toreros se afanan ahora por recuperar el tiempo perdido y convertirse en dos hermanos verdaderamente unidos.