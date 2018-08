Gloria Camila vuelve a atacar a Rocío Carrasco por el museo de Rocío Jurado

Bueno, ya di el paso de ser una más de las tantas personas que suben esta preciosa foto, que hacen que así nos sintamos más cerca de ella. Siempre ha subido fotos la prensa, pero yo nunca me atreví, nunca lo vi necesario porque yo lo sentía por dentro y me lo quedaba para mi. Es la primera vez que poso ante ella, que obtengo personalmente una foto para mí y no para nadie más, y la verdad, me voy con una sensación maravillosa de tener esta foto para mi y sólo para mi, porque ambas lo querríamos así. Aprovecho para daros las gracias a todos por mantener el recuerdo vivo, por quererla, admirarla, y adorarla tantísimo. Luchamos día a día para que tenga la memoria tan grande y activa como era ella, luchamos para que tenga lo que se merece, luchamos por lo que ella querría también, luchamos por que tenga su recuerdo en un Museo en en el pueblo donde ella nació, y se refería como lo que era, SUS PILARES. Para que todo EL MUNDO pueda conocerla a través de sus pertenencias, fotos, etc .. para aquellos que no pudieron conocerla, para aquellos que nacieron después y poco a poco la quisieron como si lo hubiesen hecho estando ella en vida, para todos aquellos que viajan desde muy lejos para poder admirarla un poco más, para todos aquellos que la AMAMOS! En fin, lamentablemente no somos dioses y sobretodo no tenemos la potestad para hacerlo posible .. nosotros no, pero hay quien si, y aún estamos esperando. Me conformo con lo que tiene dedicado a ella, pero cuanto más, mejor, no se merece menos, así que sigamos luchando MUNDO por conseguir lo que se merece LA MÁS GRANDE, lo que se merece MI MADRE. Aprovecho para decir que esta semana entera es la “ IX SEMANA CULTURAL RJ LA MÁS GRANDE “ Para todos aquellos que queráis ir, empieza a las 22:00 en la plaza del ayto Gracias una vez más por ser cada día un poco más JURADISTA 🖤

