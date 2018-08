El último ‘dardo’ de Gloria Camila a su hermana Rocío Carrasco

Las discrepancias entre las hijas de 'La más grande' continúa

Gloria Camila Ortega continúa con su ‘guerra’ contra Rocío Carrasco. La joven, que se encuentra en estos momentos en Chipiona con motivo de la Semana Cultural de Rocío Jurado, ha vuelto hablar de la no apertura del Museo Rocío Jurado, un asunto que depende única y exclusivamente de la decisión de su hermana.

“Toda la familia y toda Chipiona está de acuerdo, ahora solo falta que diga ‘sí’ quien lo tiene que decir”, decía la hija pequeña de ‘La más grande’. Además de estas palabras, Gloria ha utilizado la ironía para compartir con sus seguidores la impaciencia que le produce que el museo no tenga visos de abrir sus puertas próximamente. Un sentimiento que ha trasmitido a sus seguidores a través de un storie de Instagram en el que suena de fondo el hit de Jennifer López ‘El anillo’. “Imaginaros esta letra pero sustituyéndolo por ‘¿y el museo pá cuando?'”, escribía la joven en su publicación.

Lo cierto es que por el momento la apertura del espacio dedicado a la memoria de Rocío Jurado no tiene fecha de apertura. Sin el consentimiento de Rocío Carrasco el museo no puede abrirse, tal y como ha contado a este medio Javier Díaz, el concejal de cultura de Chipiona. Un asunto peliagudo en el que la primogénita de la artista tiene la última palabra, una decisión en la que hasta el momento no ha querido dar su brazo a torcer.