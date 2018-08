El último viaje de Paz Padilla y su hija Anna Ferrer en cifras

La isla de Formentera ha sido el escenario escogido para disfrutar juntas el verano

¡Vaya escapadita se han marcado Paz Padilla y su hija Anna Ferrer! La presentadora de ‘Sálvame’ y la influencer han aprovechado la temporada estival para hacer una de las cosas que más les gusta, estar juntas. Para ello han elegido la isla de Formentera, un marco perfecto para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Lo cierto es que Paz y Anna no se ven todo lo que quisieran durante el año a consecuencia de los compromisos profesionales de la gaditana y los estudios de la joven -que cursa la carrera de Economía en Leicestershire, Reino Unido- , motivo suficiente para aprovechar juntas el tiempo libre que deja el verano. Anna Ferrer ha querido compartir con sus seguidores cómo ha sido el último viaje que ha hecho con su madre -realizado a comienzos del mes de julio-, y por ello ha colgado en su canal de YouTube un vídeo donde plasma cada uno de los pasos que han dado en la isla balear.

Paseos en moto, en barco, atardeceres increíbles, compras y buena gastronomía ha marcado esta visita de Anna y Paz a Formentera, pero… ¿Cuánto se han gastado? Explicamos en cifras cómo ha sido el último viaje de la gaditana con su hija:

La llegada a Formentera

Si bien es cierto que esto no lo cuentan en el vídeo, llegar hasta Formentera tiene su intríngulis y es que la pequeña isla balear no tiene aeropuerto. Por ello lo ideal es tomar un avión desde Madrid a Ibiza, y una vez allí coger un Ferry que te lleve a Formentera. Eso es lo que parece que hicieron Anna y su madre, que muestran en el vídeo de YouTube imágenes en el interior de un avión.

Consultando en el portal digital especializado en venta de viajes que la influencer recomienda varias veces durante el vídeo, el vuelo ida y vuelta les ha podido salir en torno a los 90 euros cada una, un precio al que hay que sumarle los 23 euros que sale trasladarse en Ferry de Ibiza a Formentera.

Un apartamento con encanto frente al mar

Paz Padilla y Anna Ferrer escogieron para su visita a Formentera los apartamentos Estel, un complejo formado por habitaciones, casas y apartamentos de pequeño tamaño donde el relax y el espíritu mediterráneo impregnan cada uno de sus rincones. Una habitación, un cuarto de baño, una pequeña cocina y un balcón con vistas al mar son los elementos con los que han contado la morada de estas dos viajeras en la isla balear.

Decoración sencilla y cálida y una disposición de lujo convierten a esta elección en todo un acierto, tal y como relata la influencer en el vídeo. Alojarse en uno de estos bonitos apartamentos viene costando, según la disponibilidad y la fecha elegida, unos 250 euros por día. Contando que madre e hija pasaron un total de 4 noches en Formentera hacen un total de 1.000 euros en gastos de alojamiento, un precio nada exagerado dados los precios que se manejan en la isla.

El alquiler de la moto

Paz Padilla es una mujer de emociones fuertes, por eso para estas vacaciones eligió un medio trasporte que va perfectamente con su personalidad, una Vespa. Madre e hija alquilaron una moto para poder moverse con total libertad por la isla, una buena elección que les iba como anillo al dedo.

Investigando entre las empresas que alquilan este tipo de vehículos en la isla de Formentera podemos saber cuanto les costó aproximadamente este capricho, unos 38 euros el día. En este precio viene incluida tanto la moto -una Vespa 125 cc, el seguro de la misma y dos cascos. Si contamos los días de estancia de Paz y Anna podemos afirmar que gastaron en trasporte alrededor de 155 euros.

Un lujoso paseo en barco

Una de las guindas del pastel de estas vacaciones se desarrolló en alta mar. Paz y Anna disfrutaron una mañana de sol a bordo de un barco en el que pudieron consolidar su bronceado playero, una idea que a priori no parecía encantar a la joven ya que reconocía no pasarlo del todo bien cuando navega. “Vas a vomitar y ya está”, le decía su madre antes de zarpar.

Finalmente la mañana resultó ser todo un éxito pese a que los comentarios de Paz tampoco dejaban ver un exceso de emoción. “Lo de los barcos pijos no lo llevo bien. Nunca he entendido que a los pijos les guste tanto los barcos, ¡Qué fatiga!”, decía la cómica tras terminar el paseo. Este digital ha querido saber cuanto cuesta pasar medio día a bordo de una embarcación de estilo similar a la que Padilla y su hija utilizaron en la isla de Formentera, y atención: El paseíto de 4 horas, en el mes de julio y con conductor incluido sale por unos 850 euros. No está nada mal pagada la travesía.

Disfrutar de la dieta mediterránea en Formentera

“Yo recomendaría que cojáis apartamento y cocinéis en casa, porque no podéis hacer comida y cena fuera. Bueno sí que puedes pero tú verás”, decía Anna Ferrer en su vídeo aconsejando a sus seguidores, mientras su madre veía la cuenta que le tocaba pagar en uno de los restaurantes en los que habían comido. “Esto es carísimo, 60 euros mínimo”, decía la presentadora por atrás. Lo cierto es que Formentera es considerada la isla más cara del archipiélago balear, un título que bien atestiguan los precios que se manejan en la hostelería. Madre e hija no se han privado de disfrutar de la gastronomía local y por ello han acudido a algunos de los restaurantes más chic de la isla, lugares que Anna se ha encargado de detallar en su último vídeo.

El primero que sale es el Restaurante ‘Es Ministre’, un lugar donde el precio medio por comensal ronda los 60-70 euros, la segunda parada fue en el ‘10.7 Beach Restaurant’, un local de diseño frente al mar donde una ensalada viene costando unos 25 euros y un refresco convencional los 5 euros. Huyendo un poco de la cocina de diseño Anna y Paz cenaron en el ‘Chiringuito Pelayo’, considerado como uno de los más aconsejables relación calidad precio de la isla y especializado en cocina tradicional, en este lugar el que un plato de paella cuesta 15 euros, todo un regalo si lo comparamos con el elevado coste de los otros locales. El último restaurante que madre e hija visitaron fue el ‘Beso Beach’, que es considerado el chiringuito con mejores vistas de toda Formentera según la Guía Repsol. En este lugar comer sale en torno a los 45-70 euros por comensal, un precio poco asequible para muchos bolsillos.

Vuelta a Ibiza y compras en la isla pitiusa

Tras cuatro días de ensueño Paz y Anna volvieron a coger el Ferry que las llevó a Ibiza, la influencer para quedarse unos días más en la isla pitiusa y la actriz para volver a Madrid. Como ya hemos mencionado anteriormente trasladarse de isla a isla cuesta 23 euros, 46 sumando el importe de ambas.

Ya en Ibiza madre e hija visitaron algunas de sus tiendas favoritas. La primera parada fue en ‘Ibikini’, una marca que ha hecho varias colaboraciones con ambas y donde los trajes de baño pueden ir desde los 30 a los 80 euros. Poco después visitaron la tienda de decoración ‘Oliver’, y es que la gaditana es una apasionada del interiorismo según ha contado en varias ocasiones. En este bonito establecimiento ibicenco un cabecero puede llegar a costar 250 euros y una lámpara 360 euros, precios que merecen ser pagados por una buena pieza que haga recordar en tu hogar el gozo de las vacaciones pasadas.

Cifras a parte, es evidente la estrecha relación que existe entre Paz Padilla y su hija. Una complicidad que con los años parece hacerse más fuerte y de la que la presentadora se siente muy orgullosa. ¡Por muchos veranos más compartiendo momentos!