Marta Torné responde en Look al escándalo de Cabify

Se niega a quitar la foto o a borrar comentarios

¡Menuda se ha montado! Marta Torné se ha convertido en noticia esta semana a consecuencia de una de sus publicaciones de Instagram, una fotografía que a priori no tenía mayor importancia y que finalmente ha traído consigo un mar de críticas. La presentadora colgó hace unos días una imagen en la que posaba junto a un coche de Cabify que estaba serigrafiado con la frase “Hola, Marta”, una imagen que pertenece a una campaña que la empresa de transporte lleva desarrollando varios meses con varios personajes famosos.

La que fuera presentadora de ‘Cámbiame’ no contó en ese instante con que el conflicto que existe entre el gremio de los taxistas y las empresas VTC (coches con conductor) está más candente que nunca, un detalle que le ha terminado trayendo consecuencias. “Que te den tu botellita de agua y luego te cobren un pastón. Dejo de seguirte”, “Por mucho que te vayan a pagar por esto piensa en las de familias que estas compañías están destruyendo económicamente”, o “Hola subnormal es lo que debería poner en todas tus cosas” , son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación de Marta Torné.

Dado el escándalo que esta publicación ha provocado en las redes sociales Look se ha puesto contacto con Marta Torné para saber cómo está encajando toda esta controversia. “Estoy tranquila, cuando tenemos una red social nos enfrentamos a esto”, afirma la presentadora que añade: “Entiendo que el momento en el que se encuentra el conflicto de los taxistas con la empresa Cabify ha provocado todo esto, de todos modos tengo que decir que yo también utilizo taxis”. Según confirma Torné a este medio, su colaboración con la empresa de transporte estaba cerrada desde hace bastante tiempo y en ningún momento su intención ha sido posicionarse de ninguna manera en este conflicto.

Lo que no duda en afirmar es que no siente ningún remordimiento por lo ocurrido, y es que considera que todo se debe a una interpretación incorrecta de lo que quería expresar. “No voy a borrar ni la foto, ni los comentarios. Dejo que la gente opine lo que considere oportuno y ya está, no tengo porqué sentirme arrepentida”, afirma Marta Torné. Una mala pasada de las redes sociales que en muchas ocasiones llevan la crítica al extremo.