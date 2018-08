Carmen Lomana la lía en Twitter con un remix de David Guetta del ‘Cara al sol’

La coleccionista de alta costura mete la pata

Carmen Lomana la ha vuelto a liar. La famosa socialité publicó en Twitter, red social en la que es muy activa, un tuit que ha traído mucha cola. Se trata de un vídeo de una sesión del famoso dj David Guetta al que le ha sido sustituido su audio original por un remix del himno falanguista ‘Cara al sol’.

La coleccionista de alta costura creyó que se trataba de un tema que realmente había versionado el artista francés y no ha dudado en dar su opinión al respecto, unas palabras que han acaparado la atención de los tuiteros. “El himno de la Falange española . Número uno en USA. Aquí le montarían un pollo. Somos un país de necios que no reconoce ni su historia”, escribía la famosa rubia.

@davidguetta el himno de la Falange española . Número uno en USA. Aquí le montarían un pollo. Somos un país de necios que no reconoce ni su Historia. pic.twitter.com/JT2tRkIYoh — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 28 de julio de 2018

Los comentarios no tardaron en llegar y acto seguido fueron muchos los usuarios que hicieron sorna con la metedura de pata de Lomana. “Ese remix del cara al sol lleva años circulando en Youtube y está hecho por algún usuario simplemente para hacer el meme. David Guetta no ha hecho esa canción, y tú has hecho el ridículo a lo grande” o “Ese vídeo es más falso que el máster de Cifuentes”, decían algunos de comentarios.

Lo cierto es que la famosa rubia es una de las famosas españolas que más utiliza Twitter, una afición que en alguna ocasión le ha costado más de un disgusto como por ejemplo la ocasión en la que dio el pésame desde su perfil a la familia de Emilio Botín por su muerte, una noticia que no era más que un bulo y que Lomana creyó cierta. ¡Cuidado con los memes Carmen!