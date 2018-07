La presencia más inesperada de la fiesta de cumpleaños de Anita Matamoros

Celebró su 18 aniversario junto a sus seres queridos en una conocida discoteca madrileña. La aparición de uno de los miembros más conocidos del clan delatan un acercamiento entre sus miembros.

La familia Matamoros vuelve a estar de celebración. Si hace tan solo unas semanas la boda de Diego con su chica Estela Grande acaparó alguna que otra portada de la prensa rosa, ahora el protagonismo recae en la benjamina de la familia, Anita Matamoros. La hija pequeña de Kiko y Makoke ha querido recibir la mayoría de edad junto a sus seres más querido en una fiesta celebrada este fin de semana a la que no ha faltado nadie, o sí. Familiares, amigos, y como no, su novio Gabi, acudieron a una conocida discoteca madrileña para celebrar los 18 años de Anita, una cita a la que no faltó una de las personas más conocidas del clan, Laura Matamoros.

La asistencia de la hija mayor de Kiko sorprendió a muchos, y es que es de sobra conocida la enemistad de la joven con la esposa de su padre y madre de su hermana. Además de este dato cabe recalcar que a la boda de Diego Matamoros, en la que Laura ejerció de madrina, Anita no fue invitada, un hecho que disgustó mucho a su padre. Parece que pese a que las discrepancias que existen entre los hijos de Kiko Matamoros el cariño que se tienen las dos hermanas es capaz de pasar por alto las guerras internas de la familia, un hecho que queda constatado con esta asistencia. El que no apareció, e imaginamos tampoco se le esperó, fue Diego, que parece mantener un marcado distanciamiento con su hermana pequeña.

“Quiero dar las super mega ultra gracias a todos los que habéis venido, a mi madre, sobre todo, que es la que lo ha organizado todo. Ha sido brutal, lo he pasado flipante”, escribía Anita en un storie de Instagram, red social a la que ha subido alguna que otra imagen de su gran día. Por su parte Laura también subió a Instagram en la gran noche de su hermana un storie donde aparecía disfrutando del cumpleaños, un lugar donde compartió espacio con la que ha sido su archienemiga mediática Makoke.

¿Estaremos ante una tregua entre las dos mujeres? No existe constancia de ello, pero lo que sí se sabe es que la relación de Laura con su padre ha mejorado considerablemente después de que esta haya dado a luz a Matías, un bebé con el que Kiko Matamoros reconoce estar muy feliz. Ahora queda saber hasta que punto han firmado la paz en esta familia a la que se incorpora, públicamente hablando, la pequeña de la casa.