El poder de las redes sociales es incuestionable, y es que es tanta la comodidad que sienten muchos famoso en el universo digital que terminar por confesar lo que nunca dirían delante de la prensa. Alejandra Rubio ha querido compartir con sus seguidores de Instagram algunos datos de su vida que, hasta la fecha ,eran totalmente desconocidos. La joven, que es muy activa en esta plataforma, ha accedido a que los usuarios le pregunten sobre algunos de los aspectos más íntimos, secretos y opiniones que nos hacen descubrir a una nueva Alejandra. Una entrevista muy original donde la hija de Terelu Campos se muestra cómo jamás la habíamos visto.

El vínculo con su madre, su relación con la difunta esposa de su padre, sus planes de futuro, el peso de la fama o su noviazgo, han sido algunos de los puntos candentes que ha tocado Alejandra Rubio en este improvisado cuestionario. ¿Quieren conocer más de cerca a la nieta de María Teresa Campos? No se pierdan lo que viene a continuación:

¿Cuál es tu mayor miedo?

La soledad

¿Cómo llevas la popularidad?

A ratos bien y a ratos mal

¿Crees que das una imagen diferente a como en realidad eres?

Buf…no lo sé. ¿Qué imagen doi?

¿Qué opinas sobre el movimiento feminista?

A ver.. me parece bien el feminismo y todo el rollo, pero creo que se están pasando de la raya bastante y eso nos perjudica a las mujeres. Todo llevado al extremo es malo, esa es mi opinión

¿Cuánto mides y cuando pesas?

Mido 1,71 y no voy a decir el peso porque me van a crucificar

¿Cuántos hijos quieres tener?

Dos

¿Qué prioridades tienes en la vida?

Una casa, un buen trabajo, hijos, a mi marido y ser feliz.

Describe a tu novio en tres palabras.

Único, impredecible y cabezón.

Si ahora te quedaras embarazada ¿Qué harías?

Lo tendría, a lo hecho pecho.

¿Tienes pensado irte de vacaciones con tu novio a algún lado?

Espero irme a algún lado unos días

¿Te paran en la calle para pedirte fotos?

Antes nada, ahora más , pero rara vez. Pero sí que me paran para decirme cosas muchas veces

¿Qué es lo pero que te han podido decir por la calle?

Pues una señora un día me paró cuando era menor de edad y me preguntó si era la hija de. Yo solo sonreí y me empezó a decir que mi madre era muy lista pero que yo había nacido subnormal, que era una malfollada etc. Me quedé flipando, de verdad que hay gente que está mal de la perola.

¿Qué es Kike Calleja para ti?

Es muy importante en mi vida, es de mi familia

¿Qué es lo que más valoras de una persona y lo que más odias?

Lo que más valoro es la confianza, la lealtad y la atención. No puedo con la gente falsa, de verdad. A día de hoy tengo muy claro quienes son mis amigos de verdad, los que se partirían la cara por mí. Ya no estoy para aguantar tonterías , necesito a gente que de verdad me aporte.

¿Tienes alguna fobia?

Arañas, mosquitos, ascensores, tengo vértigo, me da grima que me limen las uñas, y en general tengo fobia a todos lo bichos. Soy una joyita vamos…

¿Eres de salir de fiesta?

No, estoy en modo casera.

¿Qué tatu tienes en la nuca?

El nombre de la mujer de mi padre, que falleció el año pasado.

¿Tan bien te llevabas con la mujer de tu padre?

Fenomenal, era de las personas más importantes para mí. Creo que no me volveré a cruzar con una persona igual en mi vida.

Te tatuaste por la mujer de tu padre, ¿Por tu madre también lo harías?

Tengo tatuada la inicial de mi madre y también tengo un sol y una luna por ella, porque somo como la noche y el día.

¿Algo sorprendente de ti que no sepamos?

Aunque no lo parezca soy una empollona , siempre he sido de notazas y me encanta saberlo todo. Generalmente puedo hablar de lo que sea. Sé de casi todo y me encanta aprender, necesito información para mi cabeza. Para la edad que tengo me considero una persona muy culta.

¿Algo que te prohibieron de pequeña?

Ver Shin Chna, ver Los Simpson, decir palabrotas, no acabarme la comida y poco más.

¿Qué nombre te gustaría tener?

Teresa.

Se te ve cómo muy impulsiva y espontánea, ¿Lo eres?

Si, demasiado. Y super sincera también. No me callo ni debajo del agua.

¿Crees que tu novio se acercó a ti por la fama?

No, no y no, ¡Por Dios! Álvaro es anti tele, anti prensa y anti todo ese mundo.

¿Te casarías con Álvaro?

Sí, solo tiene que pedírmelo

¿Dónde te gustaría que te pidieran matrimonio y cómo?

Me da igual donde, como si es en el salón de mi casa , esas cosas me dan igual. Tampoco quiero un diamante ni nada de eso, Álvaro sabe cómo son los anillos que me gustan. Yo soy muy simple para esas cosas, solo quiero que sea especial.

“Nadie puede detener a una obeja negra orgullosa de sí misma” (Fase que Alejandra puso en una publicación), ¿Porqué esa frase?

Porque soy la oveja negra de mi familia y nunca mejor dicho (carcajea) . No es para mal, simplemente soy diferente y estoy orgullosa por ello. Me encanta.