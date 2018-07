Pau Donés muestra en redes sociales su positiva lucha contra el cáncer

Volando voy, volando vengo…Mañana, pa México, en cohete🚀🚀🚀PUEBLA,DF,PACHUCA,LOS CABOS,MORELIA, GUADALAJARA,VERACRUZ, TIJUANA,QUERETARO Yujuu❤️! #jarabecontracancer #mexico #50palostour

A post shared by @ jarabeoficial on May 18, 2018 at 8:50am PDT