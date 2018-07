Francisco Rivera revela el sexo de su próximo bebé

Una gran noticia acaba de aterrizar en la familia formada por Francisco Rivera y Lourdes Montes. Ha sido el torero quien ha querido comunicar personalmente a todos sus seguidores de Instagram cuál es el sexo de su bebé, un dato que el hijo de Paquirri esperaba ansioso saber. “Bueno, yo no me aguanto. Quiero compartir con vosotros que me acaba de llamar mi mujer y me acaba de decir que lo que viene de camino se va a llamar Francisco Rivera Montes. ¡Un niño!, estamos felices, imaginaos…todos en casa como locos. ¡A la tercera!, tenían que venir tres”, decía el maestro con una sonrisa de oreja a oreja que reflejaba su entusiasmo.

Este será el tercer hijo de Francisco Rivera y el segundo para Lourdes Montes, su esposa. El torero fue padre por primera vez en 1999 de Tana Rivera, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, una joven que hoy tiene 19 años y que es el ‘ojito derecho’ del diestro. En 2015 nació Carmen, su segunda hija y primera para Lourdes, que ahora espera con ganas la llegada de su nuevo hermano.

Queda evidente en este vídeo las ganas de Francisco Rivera por ser padre de un hijo varón, un deseo que se ha visto cumplido como él dice “a la tercera”. En los próximos meses vendrá al mundo Francisco Rivera Montes, el último miembro de una gran estirpe que llega en uno de los momentos personales más dulces de sus padres. ¡Felicidades familia!