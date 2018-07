Joaquín Cortés increpa a Paula Echevarría tras su desafortunado comentario: “Qué poca categoría y qué poca vergüenza”

En menudo lío se ha metido Paula Echevarría. La celebrity se ha vuelto a poner en el ojo del huracán tras una de sus últimas apariciones públicas, un asunto por el que desde hace algunas horas no cesa de recibir ataques y palabras de odio a través de las redes sociales. Los hechos se remontan al jueves 21 de junio, cuando Paula acudió al acto que Pantenne -marca de la que es imagen- organizaba junto algunas de las influencers más potentes del país. Durante una entrevista la actriz contestó a la pregunta de un periodista que la comparó con Dulceida, también invitada al acto, lo que condujo a una respuesta que sin querer ha traído la polémica.

“Es como comparar a Dios con un gitano. Ya quisiera yo hacerme las fotos que se hace Dulceida, sus vídeos maravillosos y las producciones que lleva con ella”, decía la exmujer de David Bustamante en un gesto de querer ensalzar la figura de la bloguera de moda. Estas palabras han ofendido mucho a la comunidad gitana, ya que consideran que Paula ha denigrado a su etnia sin motivo alguno. Las respuestas no se han hecho esperar y cientos de personas han juzgado muy duramente a la actriz. Una de los famosos que no han dudado en dedicar un rato a la controvertida declaración de Paula Echevarría ha sido Joaquín Cortés. El bailaor ha elegido Twitter para dirigirse a la asturiana y su postura no ha quedado indiferente a nadie. “Con tus declaraciones demuestra tu nivel cultural, tu educación, la falta de respeto por las personas y sobre todo tu falta de humanidad. Llevamos años luchando por promover la igualdad entre razas,entre hombres y mujeres,entre religiones y llegas tú y menos precias a una etnia que ni siquiera conoces. Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti ahora. Lo que has dicho y cómo lo has dicho, el daño que tus palabras causan a muchísimos niños y niñas que te siguen… no hay derecho. Esto no se arregla con un “lo siento”. De verdad que mal gusto, que poca categoría y que poca vergüenza. Con personas como tú se ve la cultura en este país”, escribía nuestro bailaor más internacional en su perfil.

#paulaechevarria y esto no se arregla con un “lo siento”. De verdad que mal gusto, que poca categoría y que poca vergüenza.

“Es como comparar a Dios con un gitano” 👏🏼👏🏼 con personas como tú se ve la cultura en este país.#paulaechevarriaverguenza — Joaquin Cortes (@joaquin) 29 de junio de 2018

Las palabras de Cortés han tenido bastante repercusión en redes, siendo muchos los usuarios que han querido mostrar su apoyo al artista y por tanto se han posicionado en contra de Paula Echevarría. Un traspiés muy desafortunado con el que la protagonista de ‘Velvet’ tendrá que lidiar en sus próximas apariciones públicas. ¡Vaya embolado!