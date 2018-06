Ricky Merino no gana para disgustos. El triunfito se convirtió hace unos días en el protagonista colateral de la noticia que anunciaba que sus compañeros de academia, Agoney y Marina, serían pregoneros del Orgullo LGTBI+ de Madrid. Los concursantes, junto a los Javis y el waterpolista Víctor Gutiérrez, habían sido elegidos por la organización de esta celebración para dar la bienvenida a estas fiestas, un asunto por el que muchos fans del mallorquín protestaron.

“Una cosa. Sabéis que soy maricón, ¿no?”, decía el joven en Twitter tras conocer que no había sido invitado al reivindicativo acto. Estas palabras trajeron consigo muchos comentarios por lo que Ricky quiso comunicar a través de esta misma red social su parecer con un comunicado. “Vi necesario poner el tuit de ‘soy maricón’ porque al no formar parte del pregón, que ha sido meramente por una cuestión de edad, me sorprendió escuchar voces que decían que era lógico que no se contase conmigo debido a que era o me hacía pasar por heterosexual”, explicaba el cantante en su escrito. Lo cierto es que la excusa de la edad parece que se cae por su propio peso, y es que Javier Ambrossi (34) tiene dos años más que Ricky, un asunto por el que Look le ha preguntado y del que ha preferido no hablar.

Dejando a un lado el tema del pregón, con motivo del día del Orgullo LGTBI la cuenta oficial de Operación Triunfo en Twitter ha colgado un vídeo donde aparecen fragmentos grabados en el interior de la academia. En ellos, algunos concursantes expresan su opinión acerca de la diversidad sexual, sin duda uno de los grandes valores que ha explotado la última edición de OT. Marina, Agoney, Amaya, Raoul, Alfred, Nerea, Aitana e incluso Cepeda aparecen en las imágenes besándose o comentando con total naturalidad su percepción sobre este asunto. Un vídeo muy emotivo donde Ricky vuelve a brillar por su ausencia.

“¿Y Ricky?”, “No me creo que halláis puesto a Cepeda y no a Ricky” o “Que alguien me explique dónde está Ricardo Merino” son algunos de los comentarios de los fans del concursante, un asunto por el que ha sido preguntado por este medio y que, de nuevo, el mallorquín ha preferido guardar silencio. “Prefiero mantenerme al margen”, decía Ricky, que parece haber caído una vez más en el olvido a consecuencia de un despiste. Un nuevo varapalo para el triunfito que lo vuelve alejar de la inclusiva fiesta del Orgullo LGTBI.