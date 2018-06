Preocupación por Sara Carbonero: ¿Qué ocurre con la periodista?

Los seguidores de Sara Carbonero están preocupados por ella. La periodista, que pese a su retirada a Oporto a consecuencia del desplazamiento de su marido al país luso no ha cesado de atender a sus compromisos en España, hace meses que no atiende a una de las plataformas donde mantiene contacto con sus seguidores, su blog.

Desde el año 2013 Sara Carbonero colabora con la revista Elle escribiendo un blog en el que habla de su día a día, sus anécdotas, gustos y secretos de belleza, un espacio muy aclamado por la lectoras del citado espacio de moda. ‘Cuando nadie me ve’ es el nombre de este sitio web de Sara Carbonero, un blog que desde hace meses está inactivo. El pasado 22 de marzo fue la última ocasión en la que la presentadora subió un post, algo que ha llamado la atención de algunos internautas y que así se lo han hecho saber a través de sus comentarios.

Este digital se ha puesto en contacto con ‘Elle’ para conocer el motivo por el que Sara lleva casi tres meses sin subir nada a su blog. “Es cierto que no se sube nada nuevo al blog desde hace bastante tiempo. Pese a eso, Sara continúa trabajando con nosotros, no hemos cortado la relación profesional. No ha actualizado últimamente porque no para de viajar por el mundo y debe estar muy ocupada“, explican desde el conocido medio de moda.

Todo ha indicar que la periodista no ha tenido tiempo para seguir dando contenido a ‘Cuando nadie me ve’, y es que su agitado ritmo de vida podría haberla hecho no cumplir con sus compromisos. En estos momentos Sara Carbonero se encuentra en Moscú acompañando a Iker Casillas en el Mundial de fútbol, un viaje que está aprovechando para hacer turismo y regalar a sus seguidores fotografías con las que conectar con sus seguidores.