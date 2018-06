Laura Escanes sometida a pruebas médicas: desvelamos su problema de salud

Laura Escanes está preocupada. La influencer ha querido compartir con su millón de seguidores el problemas de salud con el que convive desde hace varios meses, una incómoda dolencia a la que quiere buscar remedio lo antes posible. “Ya estoy mucho mejor, para los que preguntáis. Me salieron unas cuantas aftas por toda la boca y no podía ni comer ni beber agua. Llevaba casi una semana así y en urgencia no me ayudaron mucho, luego visité un médico interno y mañana vuelvo otra vez al médico”, decía la mujer de Risto Mejide a través de un storie de Instagram, y explicaba: “Cada mes me salen aftas enormes y es un dolor insoportable. Ningún medicamento me ayuda ni me sirve, así que mañana tengo analíticas para saber la causa. Ojalá den con la solución prontito“.

Las aftas son heridas que salen en la mucosa de la boca -interior de las mejillas, lengua, paladar o encías- que consisten en heridas abiertas con forma redondeada y color blanquecino o amarillento. No son contagiosas pero sí que provocan en el paciente incómodos dolores, un malestar que Laura Escanes ha manifestado según sus palabras.

Dado el gran apoyo que la modelo tiene en las redes sociales han sido muchas las personas que se han preocupado por el estado de salud de la modelo, a lo que Escanes ha querido agradecer mediante otro storie de Instagram en el que confesaba haberse hecho una analítica para diagnosticar la causa de sus aftas. “¡Gracias por todos los mensajitos! Hoy os cuento cosas que ya puedo hablar por fin”, escribía Laura Escanes para dejar tranquilos a sus seguidores.