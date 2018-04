Las redes se ceban con Alfred tras su polémico regalo a Amaia

En el ojo del huracán. Alfred se encuentra en el momento más álgido de su popularidad. Su paso por ‘OT’ y su futura participación en el Festival de Eurovisión le convierten en uno de los nombres del momento. En medio de la vorágine mediática el joven parece haber tropezado con la polémica, una vez más, y es que las críticas recibidas a raíz del libro que regaló a Amaia con motivo de la festividad de San Jordi no se han hecho esperar.

Sant Jordi x @amaia_ot2017. Una publicación compartida de ALFRED (@alfred_ot2017) el 23 Abr, 2018 a las 2:32 PDT

El germen de este entuerto se centra en el título de la obra que Alfred regaló a su chica, una novela escrita por el autor Albert Pla bajo el nombre ‘España de mierda’. Este gesto hubiera quedado en agua de borrajas si no fuera porque, como es habitual en la vida de estos jóvenes desde que salieron de la academia, el catalán se encargó de colgarlo en sus redes sociales desatando un mar de críticas. “Querido Alfred y querida Amaya, solo espero que obtengáis un ‘0 points’ en toda regla, no os merecéis representar a España“, “Alfred, muy poca inteligencia acabas de demostrar. Te acabas de cargar Eurovisión, gracias” o “El que odia a España no nos representa. Vergüenza debería darte, esto es hipocresía en estado puro”, han sido algunos de los comentarios -los más livianos- que algunos usuarios han dejado en la publicación del cantante.

Los ataques a Alfred han salpicado también a Amaia, su novia y compañera en el dúo que representará a España en el Festival de Eurovisión el próximo 12 de mayo, y es que muchos consideran que este gesto no es adecuado teniendo en cuenta que serán ellos quienes llevarán los colores patrios en el evento musical. Una carta de presentación previa al concurso europeo que bien podría mermar el gran apoyo popular que estos dos jóvenes han conseguido en los últimos meses. Además, este tema no hace más que engordar la polémica que persigue a Alfred desde antes de salir de ‘OT’, ya que los medios de comunicación sacaron a la luz unas imágenes que el triunfito había colgado en Facebook, donde se le veía en el día de la ‘Diada’ sonriendo alrededor de decenas de Esteladas.

Lo que hay detrás del libro “España de mierda”

Cientos de comentarios acribillan a Alfred en las redes sociales por el regalo que ha hecho a Amaia, pero ¿qué hay detrás de este título? ‘España de mierda’ es una novela que narra las aventuras de un músico chileno por algunos puntos de la geografía española. En ellas cuenta cómo se trata la música en lugares como Madrid, Andalucía o Cataluña, todo desde la sátira y una crítica mordaz indiscriminada. Además de lo llamativo del título, la imagen elegida para la encuadernación del mismo lleva una Estelada. Unos detalles que otorgan una mayor presencia de la obra en las librerías dado los convulsos momentos que vive la sociedad española actualmente.