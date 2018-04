Haciendo gala de mucho ‘flow’. Así se ha dejado ver Fabiola Martínez en su última publicación de Instagram. La esposa de Bertín Osborne, muy asidua en la famosa red social, ha subido un vídeo a su perfil en el que deja ver su lado más cañero al ritmo del hit de la temporada, ‘Lo malo’.

Con peluca afro ochentera, camiseta asimétrica y acompañada de una amiga, Fabiola baila y canta el tema de Aitana War. “Esos días que no puedes evitar hacer el cabra. Yo no quiero nada malo no, no, no… en mi vida malo no, no, no,no…”, escribía la venezolana en la publicación.

Muchos más desinhibida que de costumbre y con un look poco frecuente Fabiola parece haber sucumbido a la pegajosa melodía de ‘Lo malo’, que se ha convertido en una de las canciones más bailadas de la temporada. Pocos son los influencers que no se han mostrado en sus perfiles bailando el gran éxito musical de ‘Operación Triunfo’, y es que ‘posturear’ en las redes al son de este tema se ha convertido en una tentación en la que es difícil no caer.