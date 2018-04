La relación sentimental de Feliciano López y Sandra Gago parece ir viento en popa. Prueba de ello, la última imagen que el tenista ha compartido en sus redes sociales durante este fin de semana así como el mensaje que acompañaba a la instantánea. Y es que en la fotografía aparece su perro Ace junto a su pareja dedicándose miradas de ternura y complicidad y ha sido el toledano el que ha querido escribir un romántico mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. “What else can i do besides loving you…” (Qué más puedo hacer además de amarte…”)”, ha escrito el deportista.

Una imagen de la que también se ha hecho eco la propia modelo en su Instagram, algo común en la joven, pues suele compartir algunas publicaciones con el perro del tenista. “No me mires así… #nosotrosnosentendemos #nopuedoquerertemás”, ha escrito Sandra.

Fue el pasado mes de noviembre cuando se comenzó a ver a la maniquí asistiendo a varios de sus partidos de Feliciano en París e incluso se les pudo ver cenando en alguna ocasión. Pero, ¿quién es ella? Es estudiante de periodismo en una universidad privada de Madrid, la representa la agencia de modelos TRAFFIC Spain y a juzgar por las instantáneas que comparte en sus redes sociales parece una amante de la naturaleza.