La emotiva carta de Luis Alfonso de Borbón a su hermano fallecido

Este año se cumplen 34 años desde que falleciera en un trágico accidente el hermano de Luis Alfonso de Borbón. La pérdida de Francisco marcó a su familia, pues se fue con tan solo 11 años, pero su círculo jamás le ha olvidado. Prueba de ello, las emotivas palabras que el hijo de Carmen Martínez-Bordiú le ha dedicado en sus redes sociales este miércoles: “Querido Fran, han pasado ya 34 años desde que te fuiste sin podernos despedir. Me quedé sin mi hermano inseparable, mi compañero de juegos, mi referente. Tú me guiabas, me protegías, me acompañabas y hacías que cada día fuera una aventura”, escribe Luis Alfonso.

Para el primogénito de Carmen el recuerdo de Francisco siempre permanecerá vivo y de hecho, Luis Alfonso ha confesado junto a esta instantánea que su hermano está muy presente en cada instante de su vida. “Por más que pasan los años siempre tendré en mi corazón todos los buenos momentos que vivimos juntos. Como me gustaría compartir contigo esta bonita familia que he formado y cuantas cosas tengo que contarte”, comenta. “Tus nietos te admiran y quieren gracias a las historias que les cuento de ti”, añade.

Pese a que ambos viajaban en el mismo vehículo después de unos días de asueto en Astún, Francisco no pudo superar el gran choque y falleció. A este triste momento se suma la reciente pérdida de su abuela, Carmen Franco, el pasado 29 de enero. Tal era la unión entre ambos que su nieto se quedó desolado.