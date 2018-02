Amaia (OT) la lía en Instagram: “¡Me van a matar mis padres!”

Amaia tras tres meses de ‘cautiverio’ en la academia de OT ha vuelto de manera definitiva a sus redes. El regreso de la pamplonica era uno de los más esperados por sus seguidores, por lo que la triunfita ha decidido regalar este miércoles a los usuarios de Instagram su primer directo en el que una vez más hace gala de su espontaneidad. “Preguntadme cosas pero no seáis malos”, solicitó la joven a más de 12.000 usuarios.

Una naturalidad que podría haberle ocasionado más de un sobresalto, pues la joven mostró sin querer dónde vive sin pensar en las consecuencias que podría traer el hecho de ubicar su residencia en algún punto del mapa. Sin embargo, supo rectificar al leer los mensajes de sus seguidores y trató de subsanar su error: “No enfoques dónde vives. ¡Soy idiota! Dios mío… Me acabo de poner supernerviosa. Bueno, ay, Dios mío, es verdad… Bueno, da igual. ¿Por qué soy tan idiota? Es verdad, no lo he pensado.Dios mío, dios mío”, dijo Amaia.

La inocencia de Amaia provocó que la ganadora de ‘Operación Triunfo’ incluso se llevara las manos a la cabeza, llegandose incluso a plantear la posible reacción de sus padres. “Estoy pensando que me van a matar mis padres“. Pero, bueno, yo no vivo aquí, esta es la casa de un amigo”, comentó. ¿Dejará Amaia más vídeos para la historia de OT? El próximo lunes lo descubriremos.