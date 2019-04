La reacción de Lara Álvarez tras su enfado en ‘Supervivientes’

Lara Álvarez tuvo un inicio complicado de 'Supervivientes', con algunos concursantes cuestionando su autoridad. Un día después, esta es la reacción de la presentadora

Lara Álvarez ha vivido una noche de fuertes emociones. La presentadora, que está en Hondurás desde hace una semana, se ha estrenado de nuevo como enlace entre Jorge Javier Vázquez y los concursantes. Pero esta vez, algunos de los famosos le han hecho jugar una mala pasada con lo que hemos visto a una Lara Álvarez muy enfadada. La joven entendía que su autoridad estaba siendo cuestionada y ha respondido con dureza durante la gala de inauguración. Con todos pendientes de su reacción, Lara ha decidido presumir de datos de éxito como clara respuesta.

“Arranque H I S T Ó R I C O. ‘Supervivientes’ reúne a más de 4 millones de personas con un 36,5% de share. GRACIAS a todos los que nos acompañasteis, a todos los que disfrutasteis con nosotros y especialmente al EQUIPAZO que tenemos en este programa y que cada año se supera”, ha comentado la presentadora en sus redes sociales. Feliz por el éxito, poco quedaba del cabreo que ha sufrido durante la gala.

"Aquí no queremos favorecer a nadie, no sacamos nada con eso. Si en algún momento nos hemos equivocado, no os preocupéis que rectificamos. Violeta, vamos a dejar de decir que hacemos trampas y a centrarnos en el concurso", fue la dura respuesta de Lara Álvarez a la ex de 'Mujeres y hombres y viceversa', que acusaba a compañeros de hacer trampas durante la prueba semanal.