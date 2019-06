Raúl Prieto se enfrenta a su día más complicado: cumplir con sus obligaciones como director de 'Vida la Vida' o ser leal a Belén Esteban en su papel como padrino de boda

Cuando Belén Esteban decidió que Raúl Prieto iba a ser su padrino de boda, éste no se podía ni imaginar que llegado el día tendría delante una disyuntiva mayúscula. A 24 horas de que la de San Blas celebre su enlace matrimonial con Miguel Marcos, su amigo tiene ante sí un verdadero dilema: trabajo o amistad.

Es de sobra conocido que Prieto es el director de ‘Viva la Vida’, pero este fin de semana no va a poder ocupar su puesto ya que es el encargado de llevar al altar a la novia. Esta incompatibilidad amenaza con dejar al programa de Telecinco como principal debilitado. Basta con mirar los datos de audiencia de los últimos meses para comprobar que desde que él cogió las riendas, ha subido en varios puntos. Incluso, llegaron a su máximo histórico el pasado fin de semana con la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. El sábado 15 de junio fueron capaces de registrar un 19,1% de cuota de pantalla, es decir, 2.025.000 espectadores. Un récord que aspiran a superar este sábado.

En ausencia de Raúl Prieto, el programa buscará sabotear por todos los medios el enlace. Es decir, dar toda la información posible de lo que acontezca este 22 de junio para así cumplir con sus espectadores. Algo que significaría poner en jaque las intenciones de Belén Esteban, que ha optado por el secretismo, por blindar la ceremonia y la celebración, evitando que se filtre cualquier tipo de información ya que ha dado la exclusiva a la revista ‘Hola’, tal y como ha confirmado ella misma.

Esta cruzada de ‘Viva la Vida’ para informar sobre la boda de Belén tiene como abanderado a Diego Arrabal, colaborador del espacio y uno de los mayores enemigos de la novia. Hace días que el paparazzi viene avisando de sus intenciones: «La semana que viene, ya lo dije ayer, yo voy a estar muy presente en la boda para que todo el mundo, todos nuestros espectadores, tenga minuto a minuto todo lo que va a pasar en esa boda. Yo solamente puedo dar una pista: Tenemos preparado un globo, una avioneta, un helicóptero y un dron». Para evitarlo, Esteban ha tomado medidas como poner inhibidores en el recinto.

Así las cosas, Raúl Prieto se enfrenta a una dualidad muy particular. Como director del programa tiene la obligación de hacer los máximos datos de audiencia posibles y ha aceptado que uno de sus colaboradores puede reventar la boda. Pero, por otro lado, estaría traicionando a su gran amiga, esa que no se ha hartado de defenderle y que le ha elogiado públicamente después de salir escaldado de ‘Sálvame’ con mucha polémica. No solo eso, le ha escogido como padrino de una boda en la que ha puesto la mayor de sus ilusiones.

¿Habrá filtrado el propio Prieto información privilegiada? ¿Será el sábado adelantándose al directo que haga Belén Esteban en ‘Sábado Deluxe’ para dar los primeros detalles? Y lo que es más crucial: ¿Va a traicionar a una de sus mejores amigas para hacer una mejor audiencia? Definitivamente, Raúl Prieto está entre la espada y la pared.