Raquel Rodríguez se pronuncia sobre las polémicas de sus amigas Elena Tablada y María José Suárez

Raquel Rodríguez fue uno de los rostros populares que no se quisieron perder el estreno en Madrid de la nueva versión de 'Dumbo', esta vez bajo la dirección de Tim Burton. La que fuera Miss España en 1994 se pronunció sobre las polémicas en las que se han visto envueltas dos de sus amigas en los últimos días. Por un lado, la detención de María José Suárez a su llegada al aeropuerto de Madrid y, por otro, la denuncia de David Bisbal a Elena Tablada por cuestiones relacionadas con la hija que tienen en común. Dale al play y no te pierdas sus declaraciones.