El presentador recordó con emoción dos momentos importantes de su vida en la que Alejandro Sanz fue protagonista: la muerte de sus padres.

Ha llegado el día. Tras el disgusto por cancelar su presencia la semana pasada, por fin llegó la visita de Alejandro Sanz a “El Hormiguero”. El cantante reaparecía tras su neumonía, más radiante y salado que nunca. No era para menos. Le esperaba con los brazos abiertos el presentador, Pablo Motos, y no solo por volver a verle. Y es que además, desde la noche del jueves, Sanz pertenece al selecto club “Platino” del programa. No sería la única sorpresa de la noche.

“Eres como si fueras mi familia” @AlejandroSanz ha estado al lado de Pablo Motos en momentos difíciles #AlejandroSanzEH pic.twitter.com/SfwalBxk1L — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 11, 2019

Alejandro hizo su entrada triunfal subido a un descapotable. Nada más bajarse se fundió en un abrazo con Pablo al que considera un verdadero amigo. Juntos recordaron los otros pasos del artista por el espacio y lo mucho que tienen en común. Más allá de la amistad, las risas y las juergas, a Pablo y a Alejandro les une un vínculo muy fuerte, según narró el presentador. Un emocionado Pablo Motos quiso compartir su historia con la audiencia: “Contigo me une un vínculo muy fuerte y siempre te asociaré a dos momentos muy importantes de mi vida. El día que murió mi padre, tu viniste al programa y el día que murió mi madre, habíamos quedado a cenar”. Presentador y cantante se unieron en otro fuerte abrazo que arrancó muchos aplausos.

Al cantante se le vio en plena forma y encantado de presentar su nuevo trabajo discográfico “El Disco”. Alejandro le regaló a Pablo el disco en formato de vínilo, dando una muestra más de su complicidad. Los dos hablaron de la inminente gira del artista y de las grandes colaboraciones con las que cuenta en el disco, en la que destaca la de Camila Cabello. Un nuevo reto que el gaditano afronta con ilusión.

Solo hubo un tema que Alejandro intentó evitar a toda costa: la política. El compositor de “Corazón partío” fue tajante: “La música y la política deben contribuir a la felicidad de la gente y la música está cumpliendo la función”. Unas palabras de lo más claras que dan buena cuenta del momento actual.