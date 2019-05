View this post on Instagram

"Para decir que me tienes donde quieras estar". Porque tú no soplas velas, tú desatas huracanes. Porque a ti no te acobarda el ruido y sigues remando incluso cuando se ha de hacer a contracorriente, porque de todo "lo que podía pasar", lo mejor has sido, y serás, tú. Porque nadie tiene una risa tan honesta, porque eres un luchador nato, porque te admiro, porque ya te he escrito mil versos tontos y aún me quedan mil folios que regalarte, porque me sobran los porqués para desearte un feliz cumpleaños pero el que más pesa es que te quiero tanto y tan bien que a veces siento que no te merezco. Feliz tú. Siempre.