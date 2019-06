Primeras palabras de Sergio y Pilar como casados: «Se nos han saltado las lágrimas»

Sergio Ramos y Pilar Rubio ya son marido y mujer. El futbolista y la presentadora han dado sus primeras palabras como matrimonio en la finca donde se va a celebrar la cena y posterior fiesta. ¿De quién era el vestido de novia? ¿Qué hay dentro de la finca? ¿Dónde irán de luna de miel? Los novios responden a todo.

Sevilla tiene un color especial, hoy más que nunca con la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Los novios del momento han decidido romper su silencio y dar las primeras palabras de su matrimonio en la finca Alegría SR4, donde el futbolista ha organizado una monumental fiesta para sus más de 400 invitados. Si en la Catedral de Sevilla los novios han optado por un estilo clásico, con exquisito trato tanto a la prensa como a los vecinos, el banquete ha comenzado con las palabras del matrimonio.

«Muchas gracias por estar aquí, por el esfuerzo que eso conlleva. Muy emocionante. Cuando él ha entrado a la catedral y ha visto a los niños, se ha emocionado y se le han saltado las lágrimas. A mí igual», ha empezado Pilar Rubio. Minutos más tarde tomaba la palabra el novio: «Buenas tardes, gracias por el apoyo recibido. Gracias al pueblo, siempre que vengo a casa nos tratan de maravilla. Muy orgulloso, es un día inolvidable«.

El defensa del Real Madrid tenía preparada unas palabras que se convirtieron en una dedicatoria muy tierna hacia su mujer: «Es un sentimiento único ver entrar a la mujer que amas tan espléndida como iba, es muy gratificante. El amor es el motor que mueve el mundo y nosotros tenemos una familia que lo conjuga todo. Ya hemos pasado ese momento de ilusión y alegría dentro de la catedral. Estamos muy felices y muy enamorados así que gracias por el cariño».

El diseñador del vestido, AC/DC y la luna de miel

¿Qué va a haber dentro de la finca? Hay cosas que no podemos ocultar, como la noria. Hay una mezcla de todo, varios ambientes. Primero habrá un aperitivo y luego a la cena. He ido a muchas bodas en mi vida pero como esta ninguna y esa es la idea», declaró Ramos. Ninguno quiso desvelar ningún detalle del férreo protocolo exigido a los invitados durante la ceremonia y dijeron que será durante la noche.

Hubo un cierto aire a ironía cuando se les preguntó por si venían AC/DC a actuar, tal y como se había publicado anteriormente: «Ya me gustaría a mí, pero no son los que vienen. Independientemente del que venga, lo importante es la felicidad. Va a estar a la altura de lo que es la boda», dijo Sergio. Pero Pilar Rubio no tenía tan claro la versión de su marido: «A mí me han dicho que les han visto en el aeropuerto, así que a lo mejor es una sorpresa».

Pilar Rubio fue preguntada por el vestido: «Es de Zuhair Murad«, así como por el ramo de flores negro que tanto llamó la atención:»¿El ramo? Quería ponerle un punto de personalidad y a mí me gusta mucho el negro», comentó la colaboradora. Sobre su chaqué, Sergio dijo que: «Quería darle el protagonismo a mi mujer, quería que fuera elegante, sobrio y ya está. Me lo ha hecho un sastre mío personal de Madrid».

Cabe destacar que Sergio Ramos, elegantísimo con un traje de corte clásico, solo arriesgó en su peinado. Por su parte, Pilar Rubio no ha defraudado en cuestión de estilo, ya que ha sumado su toque rockero a base de un ramo de flores negras. Muy emocionados, el ya matrimonio compartió varios besos a la salida de la Catedral de Sevilla. Además, como detalle con los presentes que se agolparon detrás del recinto de seguridad del templo, la pareja ha paseado saludando durante varios metros.

Por último, hablaron sobre su viaje de recién casados: «¿Luna de miel? No tenemos claro cuándo ni donde, pero seguramente será Asia».| [LEER MÁS: Primera imagen de Sergio Ramos y Pilar Rubio como marido y mujer]