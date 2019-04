El preocupante mensaje preocupante de Toñi Moreno

View this post on Instagram

Hay días en los que te gustaría volver a ser una niña. Días en los que tu mundo se hace añicos, y crees que todo se desmorona bajo tus pies. Días en los que crees que nada será igual. Entonces es cuando realmente tienes que buscar dentro de ti a ese niño, y preguntarle dónde se perdió. Sus respuestas te ayudarán a encontrarte. Todo lo que ocurre conviene, si estás dispuesta a aprender de los errores. Vamos a por este día tan bonito para gastarlo!!!!!! . #soñaresdevalientes