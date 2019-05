La preocupación de Belén Esteban a tres semanas de su boda

22 días faltan para el día más feliz de Belén Esteban. Su inminente boda con Miguel Marcos, el amor de su vida. Pero hay algo que preocupa y mucho a la colaboradora estrella de 'Sálvame'

El 22 de junio, Belén Esteban y Miguel Marcos darán el ‘sí, quiero’ en la que será sin duda alguna la boda del año. Pero algo preocupa especialmente a la colaboradora estrella de ‘Sálvame’ a tres semanas para su gran día: la salud de su hermano. Así lo ha desvelado en directo Belén Esteban al querer mandar un mensaje de ánimo y apoyo. “Quiero mandar un beso a mi hermano Juan Pedro, que está malito”, explicaba Belén frente al aplauso del público. La colaboradora solo espera que su querido hermano puede estar plenamente recuperado para “bailar” como se merecen.

Se posiciona con la polémica de Isabel Pantoja

“La actitud que está teniendo Isabel Pantoja no me gusta”, ha afirmado Belén Esteban sobre la polémica de la tonadillera con el supuesto robo de una lata de comida en ‘Supervivientes’. Pese a que la cantante se ha portado bien “conmigo y con mi familia, sobre todo con mi madre”, Belén Esteban no ha negado la realidad: “Isabel Pantoja quedó como el culo, quedó fatal”.

Jorge Javier Vázquez acabó por desmentir la versión de Isabel Pantoja, a quien Colate Vallejo Nágera había acusado de robar una lata de comida. ¿Qué dice Isabel? que se lo dio el médico por "falta de proteínas". Una versión totalmente falsa, al menos según la organización.