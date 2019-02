Glamour, risas, confidencias y encuentros. La fiesta privada de las estrellas posterior a los Premios Goya dio mucho de sí. No te pierdas todos los detalles

Lo de la gran fiesta del cine español se lo tomaron al pie de la letra los actores, actrices, directores, y socialité en general, de nuestra cultura. Un par de horas después de que acabase la gala de los Premios Goya en el palacio de congresos y eventos de Sevilla, un nutrido grupo de asistentes han puesto dirección al Palacio Villa Luisa, donde se ha celebrado una gran fiesta privada. LOOK te da todos los detalles de una velada que no se olvidará. Varias de las estrellas disfrutaron de la noche sevillana hasta altas horas de la madrugada, al fin y al cabo, era su día. ¡No te pierdas nuestra galería con todos los famosos que acudieron a la fiesta!

Eugenia Osborne y Sandra Barneda, no a la alfombra roja, sí a la fiesta

Las dos mujeres sí acudieron a los Goya, pero no han pasado por la tradicional alfombra roja que permite conocer los rostros y looks de los asistentes. La periodista Sandra Barneda, en plena crisis con su pareja, Nagore Robles, ha participado en la gala a través de su canal de Youtube. Eso sí, no ha querido perderse la fiesta, con un atractivo conjunto rojo.

C Tangana y Rosalia, juntos pero no revueltos

Según ha podido conocer este digital, C Tangana y Rosalía estaban dentro de la fiesta privada antes de que llegasen el resto de estrellas. Mucho se ha hablado sobre su pasado romance y la coincidencia en los Premios Goya 2019. Cada uno con su estilo, los artistas dominan el panorama musical español e internacional. ¿Charlarían como amigos?

Cambios de looks para el fiestón

Algunas actrices optaron por un cambio de look total para la gran fiesta. Una cosa es la alfombra roja y otra la pista de baile. Hiba Abouk ha dejado atrás el amarillo chillón para lucir un traje de noche corte, que estilizaba su figura. Por otra parte, Cristina Castro también ha renunciado a sus transparencias de la gala para ponerse un clásico vestido rojo de noche para la ocasión.