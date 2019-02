Amaia Romero, fiel a sus ideales, aparece en los Goya sin depilar

Amaia Romero acudió como artista invitada a los Premios Goya, donde actuó en un número musical. En el photocall posó con las axilas sin depilar

Amaia Romero ha demostrado que es diferente en numerosas ocasiones. La ganadora de ‘Operación Triunfo 2017’ se define como una chica normal pero con convicciones. Una de ellas es la de no considerar la depilación femenina como algo necesario. La ex pareja de Alfred García ha acudido a los Premios Goya, donde actuaba en un número musical con Rozalen, y ha sido una de las más destacadas de la alfombra roja de la gala. ¿El motivo? Efectivamente, la joven ha permanecido fiel a sus principios y no se ha depilado las axilas para el acontecimiento más importante del cine en España.

Amaia, además, ha tenido un detalle previo a la alfombra roja, donde ha pasado a saludar a los numerosos fans que se agrupaban en torno al palacio de congresos de Sevilla. Un detallazo, que sus seguidores agradecieron. También tuvo un momento muy fan con Pedro Almodóvar, el cual se acercó a saludarla durante el photocall. Una noche algo accidentada para la cantante, que tuvo que parar su actuación en directo debido a un fallo en la ejecución. Un momento que dejó algo frío a los asistentes de la gala.