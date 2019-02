Muy pocos conocen el motivo por el que Tamara Falcó ha acudido a la gala de los Premios Goya. Conoce la respuesta.

No es una sorpresa encontrarse en la red carpet de los Premios Goya a multitud de actores y actrices que triunfan tanto en nuestro país como fuera de ellos. Sin embargo, sí lo es encontrarse a rostros conocidos de la crónica social como es el caso de Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler se ha ‘colado’ en la alfombra roja con un vestido diseñado por ella misma, pero en las redes solo había una pregunta: ‘¿Qué hace en la gala?’ Aunque durante los primeros instantes sobrevolaba esta pregunta, ya se conoce la respuesta a esta cuestión.

Tamara Falcó es embajadora de LG, uno de los patrocinadores del evento. Quizás no tenga peso durante la gala, pero, sin duda alguna, sí que ha acaparado todas las miradas en la alfombra roja. Ha acudido a esta cita con un diseño de su propia firma, TFP, con capa e incrustaciones de pedrería del Líbano y como complemento, unos zapatos de Jimmy Choo. No obstante, no es la primera de su familia que acude a un evento de este calibre. Su madre, Isabel Preysler, acudió del brazo de Mario Vargas Llosa en el año 2016. El premio Nobel entregaba premios esa noche y no pudo faltar, pero fuera de ello se convirtieron en la pareja de la noche.

[Descubre toda la alfombra de los Goya]