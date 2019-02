Rosalía es una de las artistas de la gala de los Premios Goya 2019. Hasta la alfombra roja se ha desplazado ella y todo el arte que desprende con un look muy particular que, sin duda alguna, le caracteriza. La exitosa cantante ha posado con una gran sonrisa, no obstante, se desconoce todavía cuál ha sido su semblante al reencontrarse con alguien de su pasado sentimental. Esta persona no es otra que C. Tangana, quien ha acudido también a los premios, aunque no está previsto que él cante.

Ambos rompieron su relación en mayo del pasado año y poco después se pudo ver al artista junto a la actriz, Berta Vázquez. Poco después, la catalana se sentó en ‘El Hormiguero’ y lanzó unas palabras que muchos consideraron indirecta. Tras preguntarle Pablo Motos si había aprendido de la peor vez que le habían querido, Rosalía fue contundente. “Claro que sí. De hecho, se lo agradezco en el disco”, espetó. Y es que Rosalía y C. Tangana colaboran en una canción que ha cosechado muchísimo éxito en plataforma y esta no es otra que ‘Antes de morirme’. ¿Habrá reencuentro incómodo? ¿o bien habrán enterrado el hacha de guerra de la que tantos medios se han hecho eco? Pronto lo descubriremos.