Jesús Vidal ha ganado el premio Goya a mejor actor revelación. No te pierdas que hace de este hecho historia del cine español

Cuando se pasaba de las once de la noche de la fría noche del dos de enero, Jesús Vidal hacía historia en el cine español. El interprete de ‘Campeones’ lograba Goya a mejor actor de reparto, se trata del primer actor con discapacidad intelectual que logra la estatuilla. Otros actores como Pablo Pineda, con síndrome de down, o su propia compañera, Gloria Ramos, estuvieron nominados a dicho galardón con anterioridad. La película de Javier Fesser es una de las grandes triunfadores de la noche y no solo por los premios, sino por el mensaje de integración que está dando en los Premios Goya 2019.

Jesús Vidal se ha alzado con el galardón a Mejor actor revelación por Campeones. Su discurso de agradecimiento, en el que ha mencionado a todos sus compañeros, su familia y toda la gente que lo ayudó en su camino, ha emocionado a todos los asistentes a estos #Goya2019. pic.twitter.com/MivPTTQa3R — Premios Goya (@PremiosGoya) 2 de febrero de 2019

Jesús Vidal ha dado un largo y extenso discurso en el que ha agradecido a prácticamente todo el equipo de ‘Campeones’ la posibilidad de lograr el premio. En Sevilla, todo el Palacio de congresos y exposiciones se puso en píe para aplaudir al actor, que ya engrosa la historia del cine español. “Señores de la Academia, han distinguido a un actor con discapacidad, no saben lo qué han hecho. Ahora solo se me ocurren tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad, ¡qué emoción siento!”, ha declarado el actor.