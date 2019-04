El líder de Ciudadanos no tuvo como esquivar las preguntas sobre su presunta relación sentimental con Malú. Mientras tanto, Pablo Casado y Santiago Abascal, mostraron su cara más íntima y familiar al presentador.

La campaña electoral se va, poco a poco, adueñando de toda la programación. Prueba de ello es la visita de tres políticos al programa “Mi casa es la vuestra”, presentado por Bertín Osborne. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al igual que su aliado, Pablo Iglesias, declinaron la invitación. Quienes si la aceptaron fueron los políticos más a la derecha: Pablo Casado del Partido Popular, Albert Rivera de Ciudadanos y Santiago Abascal de Vox. Los tres se sentaron a comer con el cantante y le desvelaron algunos de sus aspectos más personales.

Albert Rivera jugaba con cierta ventaja. El presidente del partido naranja mantiene desde hace meses una relación sentimental con Malú. El público en general y Osborne en particular tienen mucha curiosidad en conocer por dentro esa relación. Aunque no todos los entrevistadores se atreven a hacer la pregunta del millón, a Bertín no lo ha dudado. El presentador quiso saber más sobre la pareja del momento. Albert se mostró algo esquivo y con una sonrisa nerviosa intentó echar balones fuera ante tan incómoda pregunta: “Yo estoy orgulloso que en mi país cada uno se acueste y conviva con quien quiera. Lo que respeto en los demás es lo que pido para mi”.

.@albert_rivera detalla sus inicios en @ciudadanoscs y explica el posicionamiento de su partido ante algunas de las cuestiones de mayor actualidad https://t.co/pfuKsjDdX2 #MiCasaElecciones — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 5, 2019

No fue la única pregunta íntima a la que tuvo que hacer frente. Rivera volvió a hablar de su hija Daniela y de la importancia que tiene en su vida. Explicó su proyecto para España al mismo tiempo en el que recordaba sus orígenes y lo “orgulloso que estoy de mis padres, que me han inculcado la cultura del esfuerzo”. Todo un ejemplo del que Albert dijo ser fiel seguidor.

Lo que une a Bertín con Pablo Casado

Uno de los momentos más emocionantes de la noche se vivió, no obstante, de la mano del líder popular, Pablo Casado. Al político le une algo especial con Bertín y es que ambos son padres de un hijo prematuro. Pablo admitió que cuando nació su hijo, el presentador y su mujer, Fabiola Martínez, fueron un gran ejemplo para él y su esposa. Ambos eran seguidores del blog que el matrimonio Osborne tenía dedicado a su hijo Kike.

El hijo de Casado nació con apenas 25 semanas y estuvo entre la vida y la muerte. El testimonio del presentador y cantante le dio fuerzas para afrontar esos duros momentos que por fortuna ya son pasado. Ese hecho también le ha unido a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Pablo dijo que a raíz del nacimiento de sus mellizos, su relación se ha hecho más estrecha con los líderes de Podemos, por mucho que estén en las antípodas ideológicas.

Santiago Abascal, el gran desconocido

Vox ha revolucionado la política española. Desde su sorprendente resultado en Andalucía, el partido y en especial su líder, Santiago Abascal, están en boca de todos. Es de los tres el más desconocido, ya que no se prodiga mucho en televisión. Abascal aprovechó bien sus minutos en el programa para intentar desmitificar la imagen que se tiene de él: “Soy nieto, soy hijo, tengo hermanas, dos hijas…No soy machista”. El político también recordó sus duros inicios en política en el País Vasco. Un testimonio en primera persona que a nadie dejó indiferente.

Independientemente de la ideología de los invitados, Bertín ha mostrado, una vez más, ser un maestro en enseñar al público la otra cara de sus invitados. Una cara, la de los políticos, para muchos desconocida y que gracias a “Mi casa es la vuestra” han podido conocer mejor.