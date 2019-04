Nagore Robles, en medio de una escapada rural junto a su pareja, Sandra Barneda, ha hecho una graciosa y picante pregunta a sus seguidores sobre su culo

Nagore Robles está disfrutando de una bonita escapada rural esta Semana Santa. La colaboradora de televisión ha adquirido el cariño de la audiencia gracias a sus intervenciones en ‘GH Dúo’ o ‘Gran Hermano VIP 6’, pero ahora ha ido mucho más allá. Nagore Robles ha querido lanzar una graciosa pero picante pregunta a sus seguidores acerca de una parte de su cuerpo: su culo. “O esta Semana Santa me he puesto fina, o este pantalón me hace culazo… ¿Qué pensáis?”, preguntaba a sus fans, antes de añadir “culazo total”. Por supuesto, las respuestas halagaban el sentido del humor y el físico de la colaboradora de televisión.

Aunque no han enseñado una fotografía juntas en esta escapada rural, Nagore y Sandra Barneda disfrutan de la Semana Santa juntas. La pareja, que se conoció en los platos, es una de los noviazgos que más sonrisas sacan a la audiencia. Barneda, apartada de la nueva edición de 'Supervivientes', se ha aventurado al mundo de Youtube para compaginar su carrera en Mediaset con el canal de vídeos. De momento, su contenido "marcadamente feminista" está logrando los objetivos. ¿Dónde volveremos a ver a Barneda en Telecinco? A la espera de proyectos, ha empezado una completamente suyo.