El polémico mensaje de Miguel Bosé sobre la medicina alternativa

La polémica vuelve a estar de moda en la vida de Miguel Bosé. Tras su intervención en el concierto a favor de la libertad en Venezuela, donde mandó un directo mensaje a Maduro para que deje el gobierno, ahora el artista internacional ha cargado contra Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. “Pedro Sánchez, ¿porqué no propones ley para cerrar bares de tapas? ¡Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. ¿Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?, ha escrito Miguel Bosé.

Sin embargo, no ha sido su crítica al indepentismo ni a Pedro Sánchez lo que ha causado polémica, sino su defensa de la homepatía y la medicina alternativa (técnicas que no están probadas que funcionen). "Un bar de tapas no estafa a los clientes. Un bar de tapas no se aprovecha de una situación de fragilidad física y emocional. Las pseudociencias estafan a los pacientes. Y a un coste MUY alto: multiplica por 5 la mortalidad de los pacientes con cáncer", ha sido una de las respuestas más duras que ha recibido el cantante, una tónica general de las reacciones de la red social.