La polémica disputa de Rosalía con el alcalde de Valladolid por su caché

La polémica ha sacudido a Rosalía. La cantante de moda comienza a ser uno de los nombres más complicados de cerrar en el mundo de la música. El estrellato internacional de la artista provoca que, lógicamente, su caché se haya visto aumentado. Sin embargo, su público se quedó de piedra tras conocer el supuesto caché que pide Rosalía a quienes tratan de contratar sus servicios: 500.000 euros. Así lo desveló Óscar Puentes, alcalde de Valladolid, a través de las redes para un ciudadano que pedía a la cantante para las fiestas de la ciudad. La propia Rosalía ha querido zanjar la polémica: “lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos por nuestro show es que es falso. Es cierto que no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increíble, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad”.

Su agente nos dijo, después de tenernos 2 meses esperando,que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000€. En todo caso si esa no es la cifra digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000€ pero no tuvo fecha. https://t.co/aszMTqGvxu — Oscar Puente (@oscar_puente_) 23 de marzo de 2019

Sin embargo, el alcalde ha vuelto a insistir en que es lo que su agente les llegó a solicitar por contratar sus servicios. La polémica ha sido tal que Óscar Puente ha tenido que volver a pronunciarse respecto al tema: "por último y por zanjar esta polémica, no decimos que el cache de Rosalía sea alto o bajo, ni criticamos lo que pide. Simplemente decimos que no podemos pagarlo. Ante la pregunta de por qué no traemos a esta artista hemos respondido con absoluta transparencia. Y con la verdad". Rozalén, Amaia Romero o Carolina Durante son algunos de los artistas confirmados por el Festival de Valladolid para el próximo mes de junio. Parece que Rosalía no será una de ellas.