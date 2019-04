Tras una dura pugna en el barro, han quedado definidos los tres equipos de 'Supervivientes 2019'. El equipo con más privilegios es el de los Señores e Isabel Pantoja no está entre ellos.

Novedades en ‘Supervivientes 2019’. Si en anteriores ediciones se dividía el grupo en dos playas, este año las reglas son distintas. No son dos las playas, sino tres en las que quedan repartidos los 18 concursantes: la de los Piratas, la de los Señores y la de los Abandonados. Tres grupos diferentes que entrarán en competición por alzarse con los mayores y mejores privilegios y qué irán rotando cada semana en función de quienes ganen las pruebas. En el reparto de equipos ha habido sorpresas. Si alguien esperaba ver a Isabel Pantoja con algún trato de favor se ha equivocado, ya que no se alojará, al menos esta semana, en la playa de los señores. Así se ha repartido la suerte entre los equipos:

¡Así han quedado los tres grupos de esta edición de Supervivientes! 🌴 ¿Cuál te gusta más? https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala1 pic.twitter.com/PhYBlRsf1b — Supervivientes (@Supervivientes) April 25, 2019

Isabel Pantoja: líder en Playa de los Piratas

🎥 Lágrimas, nervios y mucha emoción en el Panto-salto 😱 ¡Así se ha lanzado la tonadillera a las aguas de Honduras! https://t.co/C3Ga4rT4DC #SVGala1 — Supervivientes (@Supervivientes) April 25, 2019

La cantante es una líder nata. Isabel fue la segunda concursante más valorada por la audiencia, en lo que se refiere al salto desde el helicóptero. Por ello, ha quedado como líder de su grupo. Un equipo formado por las Azucar Moreno, Mónica Hoyos, Carlos Lozano y Chelo García Cortés. Así lo definió la dirección del concurso, sin más criterio aparente que estos seis integrantes son los más famosos de esta edición. Rodeados de frondosa vegetación y aguas cristalinas, tendrán que hacer frente a grandes desafíos. Ya que al contrario de la playa de los Señores, no goza de toda clase de comodidades.

Colate: el gran protagonista de la playa de los Señores

¡Albert formará el segundo grupo! Así ha quedado el ranking de votaciones en los saltos del helicóptero 🚁 https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala1 pic.twitter.com/LKMauCBgp8 — Supervivientes (@Supervivientes) April 25, 2019

El ex marido de Paulina Rubio parece propenso a caer de pié. Aunque su equipo, conformado por Loli Álvarez, Omar Montes, Lídia, Anett y Albert se tuvo que batir con los otros seis concursantes restantes -que no pertenecen al grupo de los piratas- en una dura prueba en el barro, la suerte no le ha abandonado. La balanza no engaña y el equipo de Colate, cuyo líder es Albert, podrá disfrutar durante esta semana de todas las comodidades de la playa de los Señores. Cabaña cubierta, cerillas, hamacas y abundante pesca son algunos de los privilegios a los que tendrán acceso.

Playa de los Abandonados: los grandes perdedores de la noche

¡@OtoVans es el concursante más votado en los saltos del helicóptero y formará el primer equipo! https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala1 pic.twitter.com/lgB4L6X79f — Supervivientes (@Supervivientes) April 25, 2019

Como cada edición, siempre hay un equipo que sale perjudicado y que es defenestrado a la peor localización. Esta semana Otto, Fabio, Violeta, Dakota Jonathan y May se alojarán en la playa de los Abandonados. Lugar que, tal y como su nombre indica, es la playa con peores condiciones y menos recursos. En sus manos quedará luchar por revertir la situación y lograr ganar la prueba para poder mudarse a una playa mejor.