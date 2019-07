Pilar Rubio explica el último disgusto que han vivido ella y Sergio Ramos

Pocos se explicaban la ausencia de Pilar Rubio durante su luna de miel con Sergio Ramos en sus redes sociales. Los detalles de la escapada que los recién casados habían hecho a Costa Rica llegaban casi a cuenta gotas, estando la colaboradora mucho más desaparecida que el futbolista. A pesar de que este gesto podía ser interpretado simplemente como unos días de descanso a lo 2.0, nada más lejos de la realidad. La guapísima presentadora ha vuelto a sus redes este lunes para explicar el último disgusto que ha vivido tras sus vacaciones y lo ha hecho a través de un vídeo en su Instagram en el que aparece junto a uno de sus hijos.

«Ya estamos de vuelta después de muchos días intentando recuperar la información de mi teléfono. Al final lo he tenido que dar por imposible, está oxidado por dentro y tiene todavía un poco de agua», escribe en el post. «Lo que más me duele son los recuerdos personales, evidentemente y además ya no podré enseñaros cosas que tenía ganas de compartir con vosotros de mi último viaje. Se me mojó en el mar y parece que es difícil que vuelva a arrancar», añade Pilar Rubio.

Y lo ha revelado en un vídeo en el que, aunque se puede ver triste a la presentadora, se lo ha querido contar con cierto humor. ¿Cómo? Pues narrándolo junto a su pequeño. «¿A ver Marco qué le ha pasado al móvil de mamá?», dice Pilar a lo que su hijo responde «se ha roto en el agua». Un percance muy amargo con el que ha perdido toda la información que almacenaba en su teléfono, pero del que quedan los recuerdos más importantes y estos no son otros que los que tiene alojados en su memoria.

Su luna de miel

Sergio Ramos y Pilar Rubio sacaron su lado más aventurero durante su luna de miel en Costa Rica haciendo deporte como puenting o incluso nadando en motos de agua. Un sueño para cualquiera.