La monumental pelea que marcó la relación entre Julio Iglesias y Raphael

Julio Iglesias y Raphael llevaron su enfrentamiento a un máximo nivel, dos de los artistas más famosos de España no congeniaban fuera de los escenarios

Julio Iglesias contra Raphael. Las dos personalidades de la música española que agitaron el mercado internacional se enfrentaron en una monumental pelea dialéctica durante largos años. Así lo ha recordado el programa de televisión ‘Huellas de elefante’, que recordaba la carrera musical y vida privada del cantante de Linares. En una entrevista con la revista ‘Pronto’, Julio Iglesias arremetió duramente contra su compatriota: “a mi personalmente no me ha hecho nada, no se puede tolerar lo que el va diciendo por ahí… yo sé que a mi me pone a parir, no sé qué le pasa pero a mí me parece un hijo de…”. A su juicio, Raphael contaba “mentiras” como una colaboración musical con Tina Turner.

“Si le duelen los buenos artistas, que se joda, que se dedique a sus girls, ese señor como cantante no existe”, fue la contestación de Raphael al brutal ataque de Julio Iglesias. Especialmente dolido estaba Raphael con el insulto elegido, ya que en ese momento su madre se encontraba gravemente enferma. Al poco tiempo, las imágenes de Raphael, triste y afectado en el entierro de su madre, dieron la vuelta al mundo.

La pipa de la paz

Tuvo que intervenir Lola Flores para lograr limar las asperezas entre Raphael y Julio Iglesias. El cantante de Linares fue el encargado de presentar un homenaje a tonadillera celebrado en Miami en 1990. Una fecha marcada para la historia, en la que cantantes de la talla de Rocío Jurado o José Luis Perales se reunieron para homenajear a Lola Flores. Julio Iglesias fue una de las voces del concierto, entre bambalinas, se vio las caras con Raphael. Ambos firmaron la pipa la paz y Lola Flores fue testigo del abrazo que ponía fin a la mayor guerra de la música española. ● | [LEER MÁS: Del ‘femme fatale’ al ‘baby doll’: el tremendo golpe de efecto del último estreno de Letizia ]