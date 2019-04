Paz Vega desbanca a la exmujer del presidente Peña Nieto

Las dos actrices lucharon por el mismo papel.

Que Angélica Rivera no está pasando por su mejor momento es casi un secreto a voces. A su divorcio de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, se suma desde hace unos días que el político ya ha hecho oficial su relación con la modelo Tania Ruiz Eichelmann. Una historia que hace tan solo unos meses se convirtió en escándalo, pues este romance salió a la luz pública paralelamente a su separación. No corrían buenos tiempos entonces para Angélica Rivera y por lo que se ve tampoco ahora. A pesar de que la ex primera dama de México ha querido dar un nuevo giro a su vida recuperando su faceta como actriz, no ha sido posible y sus sueños se han derribado como si de un castillo de naipes se tratara. Participar en el remake de la telenovela ‘Cuna de lobos’, una de las más exitosas en la historia del país azteca, era para la famosa intérprete su mayor aspiración, un deseo que finalmente no se materializará. Angélica Rivera quería ponerse en la piel de Catalina Creel, una de las villanas más recordadas en el imaginario colectivo mexicano, papel que finalmente interpretará una de las actrices más admiradas de España: Paz Vega.

Un proyecto que parece ir mucho más rápido de lo que incluso Paz podía pensar, pues el jueves 4 de abril la sevillana estaba confirmada como una de las asistentes a un acto organizado por Netflix en Madrid, evento al que no acudió tras serle comunicado en esas mismas fechas que había sido la elegida para participar en esta serie. “Paz está muy contenta e ilusionada con este trabajo, pero no puedo comentar nada”, dice a este medio su marido y mánager, Orson Salazar. El representante afirma que el rodaje de la telenovela comenzará el próximo 8 de abril, una fecha muy cercana que ha obligado a que Paz haga las maletas y se traslade a México lo antes posible. El venezolano prefiere guardar prudencia a la hora de desvelar los detalles del nuevo reto profesional de su esposa, misma actitud que mantiene cuando se le pregunta por el desbancamiento de Angélica Rivera. “No puedo decir si está dentro o fuera del proyecto”, han sido las palabras que Salazar ha contestado cuando se le pregunta por ‘La Gaviota’, como se conoce a la actriz mexicana. Lo que sí es un hecho es que este nuevo reto profesional volverá a llevar a Paz Vega a trabajar al otro lado del charco y supondrá un giro que dará mucho que hablar.

Mientras tanto, el país permanece pendiente del último revés que vive Angélica Rivera. Así lo asegura a Look un periodista que ha estado en contacto con ella muy recientemente. “La semana pasada se publicó en la revista ‘Telenotas’ que al parecer había habido una reunión de Angélica con Televisa, cadena que produce la telenovela, y que allí le dijeron que su imagen estaba muy afectada y que no podía ser“, revela. La misma fuente confiesa que fue Ángélica quien había pedido a la cadena interpretar ese papel. Una batalla que, por el momento, tiene perdedora, aunque Paz Vega y Angélica no son las únicas contrincantes. A esta se suma la actriz Laura Zapata, hermana de la cantante Thalía y uno de los rostros más reconocidos en México. Sin duda, un sueño hecho añicos para la que fuera primera dama de México hasta hace tan solo unos meses. |[Leer más: “La reina Letizia le quita el ‘puesto’ a la reina Sofía”]