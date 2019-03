Paz Padilla se rinde a su hija, Anna Ferrer, en su noche más especial

View this post on Instagram

Que hago con ella? Ya tiene premio @poderdegenero , esto es sólo el comienzo, siempre supe que llegaría lejos,porque es especial. Siempre le decía que las barreras las saltara y que nunca dejara de subir hasta donde ella quisiera llegar,que no la frenara nadie felicidades mi niña, estoy muy orgullosa de ti.