Paz Padilla desvela el misterioso negocio que compartirá con su hija

La presentadora de 'Sálvame' ultima los detalles de su tercer negocio.

Hace escasas semanas Paz Padilla dejaba caer que tenía un proyecto entre manos. Un tercer negocio -la cómica ya regenta un chiringuito en Cádiz y un bar en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón- del que nada se sabía hasta entonces. Pese a que la actriz de ‘La que se avecina’ se caracteriza por su gran naturalidad, en aquel momento prefirió no revelar más datos sobre su nueva aventura. Detalles que parecen llegar a cuentagotas. Ha sido este lunes durante el concierto que Bertín Osborne ha ofrecido en Madrid, cita que abre su gira ‘Yo debí enamorarme de tu madre’, cuando la gaditana ha querido contar quién es la persona con la que compartirá la responsabilidad de gestionar su nueva empresa: ni más ni menos que su hija Anna Ferrer.

“Es cierto, yo siempre estoy liada con cosas. En esta ocasión cuento con mi hija Anna“, decía emocionada Paz Padilla cuando Look le preguntaba por su nueva empresa. “Además, ella ha terminado la carrera. Ya solo le falta terminar el trabajo final y yo le digo: ‘¡Niña, que hay que colaborar!‘”, decía la presentadora de Telecinco haciendo alarde de su gran sentido del humor. Pese a que sus otras experiencias como empresaria están relacionadas con el mundo de la hostelería, en esta ocasión nada tiene que ver con dicho sector. Asunto que, de momento, prefiere mantener en secreto. “Me da miedo contarlo. Ya lo contaré y os vais a enterar, cuando lo tenga montado lo cuento”, afirma la cómica y añade: “como todo lo que hago siempre es por mi gente y cerca de mí”.

Paz Padilla prefiere ser cautelosa y no desvelar cuándo será el momento en el que veamos a madre e hija trabajar juntas, y es que prefiere hacerlo público cuando lo tenga todo listo. No cabe duda de que la relación entre Anna Ferrer y su madre es excepcional, un cariño que traspasa lo meramente familiar para dar cabida a una relación de íntima amistad. Cabe recordar que la influencer lleva desde el mes de febrero realizando prácticas en Mediaset, una etapa que se desconoce si finalizará para emprender un nuevo camino de la mano de la persona que más mira por su porvenir.