Paulina Rubio saca las uñas para defender a Miguel Bosé

La “Chica dorada” dio la cara por el cantante en uno de sus momentos más bajos. Paulina contó en “El Hormiguero” lo mucho que le debe su carrera a Bosé.

Noche de estrellas en “El Hormiguero”. Pablo Motos recibió en la noche del martes a los cuatro coach de “La Voz”: Paulina Rubio, Antonio Orozco, Pablo López y Luís Fonsi. Una noche especial repleta de artistas que sirvió de aperitivo a la final del talent show que se emitirá este miércoles. Como era de esperar, cada miembro del jurado se deshizo en elogios hacia su finalista. Cada uno apuesta por el suyo, del que habla maravillas. Sin embargo, no fueron los únicos artistas de los que se hablaron en el programa. Tanto Paulina como Pablo López tuvieron buenas palabras hacia otros dos famosos cantantes que atraviesan, salvando las distancias, momentos delicados.

Pablo Motos anunció que próximamente se celebrará el programa 2000 de “El Hormiguero” y que vendría a celebrarlo el actor Will Smith, al quien el presentador está enormemente agradecido ya que “hay un antes y un después tras la primera visita de Will. Ahí es cuando este programa empezó a despuntar”. Aprovechando la anécdota, le preguntó a los cantantes quien les había ayudado en sus carreras. Paulina no lo dudó ni un solo momento: Miguel Bosé.

La “Chica dorada” habló maravillas de quien ella llama cariñosamente “Papito”: “yo empecé muy joven en un grupo llamado “Timbiriche” que era como “Parchis”. Y fue Miguel Bosé el que me vino a buscar para que cantara con él siendo yo muy chiquita y me dio fuerzas para que hiciera una carrera en solitario. Lo amo”. Sin duda, toda una declaración de amistad hacia el hijo de Lucía Bosé que vive sus horas más bajas.

Desde que se destapara su relación y separación de Nacho Palau, su pareja en los últimos 26 años, la vida de Miguel ha dado un vuelvo de 180º. Un vídeo en el que apenas podía vocalizar hizo saltar las alarmas sobre su estado de salud y últimamente se ha hablado y mucho sobre su duro enfrentamiento con la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Un artista en horas bajas al que Paulina no ha dudado en defender y sacar las uñas por él.

Bustamante, el gran padrino de Pablo López

Pero la cantante mexicana no fue la única artista agradecida de la noche. También Pablo López aprovechó la ocasión para recordar que en sus comienzos, nadie le echó una mano como David Bustamante. El artista de Fuengirola quiso darle las gracias en directo: “Yo estaba en un momento muy bajo. Necesitaba desesperadamente que alguien cantara una de mis canciones. Entonces llamé a David, que ya sabéis el corazón que tiene y lo campechano que es y me invitó a su concierto en Málaga. Allí que me fui con toda mi familia. Pero no solo cantó mi canción. Es que lo que iba a ser una noche se convirtieron en 17. Terminé acompañando a David por gran parte de su gira y eso me lanzó. No lo olvidaré nunca. Le mando un gran abrazo porque además hoy está muy triste porque se le ha muerto su perrito después de 14 años”.

Sin lugar a dudas, tanto Paulina como Pablo, mostraron que se puede ser una gran estrella y al mismo tiempo ser humildes. Reconocer lo mucho que deben a otros artistas los humaniza y los acerca al resto de los mortales.