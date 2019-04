View this post on Instagram

Hasta siempre mi pequeño… Gracias por tantos años de amor incondicional, compañía y gruñidos de lo más graciosos viniendo de 1,5kg de ser… Va a ser duro acostumbrarse a estar sin ti.. llenabas demasiado para lo pequeño que eras.. 💔🐶❤️ #Mowgly #SiAhoraVierasLoTristeQueEstoyEstariasPegadoAMiPie 😔