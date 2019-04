Paula Echevarría y Miguel Torres han aprovechado las vacaciones de Semana Santa para disfrutar de las famosas procesiones que recorren las calles de Málaga. La actriz se desplazó al lugar donde vive su pareja, que juega en el equipo de la ciudad andaluza, y juntos dieron rienda suelta a su particular ‘pasión’ de Semana Santa.

Sonrientes, cómplices y muy cariñosos se les pudo ver en la terraza de uno de los hoteles que disfrutan de un enclave privilegiado para contemplar los pasos de la procesión de Lunes Santo. Paula y Miguel derrocharon muestras de cariño y besos mientras tomaban relajadamente una copa de vino y charlaban con amigos.

Paula Echevarría y Miguel Torres tienen ya una relación totalmente consolidada, dado que comenzaron su romance en diciembre de 2017, cuando la actriz ya se había separado de su marido, David Bustamante. Desde entonces han ido dando pasos para estar juntos, aunque, de momento, Torres no puede trasladarse a la nueva casa que Paula estrenará en Madrid debido a sus compromisos con el club malagueña. No obstante, viendo las imágenes, queda claro que para ellos la distancia no es problema.