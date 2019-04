Paula Echevarría se derrite con Miguel Torres: “la joya es él”

Paula Echevarría demuestra, una vez más, que su estado sentimental junto al futbolista Miguel Torres es envidiable. La actriz se ha derretido por su chico hablando públicamente

Paula Echevarría no puede contener la sonrisa cuando habla de Miguel Torres. El futbolista del Málaga le ha sentado divinamente a la actriz tras su mediático divorcio con David Bustamante, padre de su única hija. Echevarría ha regresado a un acto público como representante española de una prestigiosa firma de joyas, donde no ha dudado en volver a demostrar la pasión que tiene en su día a día con Miguel Torres: “si es que la joya es él”. Un divertido comentario de la actriz que certifica el estado de la pareja, que de momento convive en una relación a distancia. “Lo llevamos muy bien porque nos vemos muchísimo, los días que estamos convivimos en casa”, ha explicado la actriz, que trata de acudir cada fin de semana a Málaga.

Paula, además, no descarta pasar por el altar o tener una nueva maternidad a pesar de su “reloj biológico”. No está en sus planes, pero tampoco es algo a lo que diga un no rotundo. Por el momento, seguirá su relación a distancia debido a que “Miguel todavía tiene tiempo jugando, que cumpla sus compromisos y yo le estaré esperando”. Paula Echevarría tiene una cosa clara en su futuro y se llama Miguel Torres. | [Leer más: La prueba de que el novio de Tamara ya ha desbancado a Isabel Preysler]